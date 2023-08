Michela Murgia | il ricordo del marito Lorenzo Terenzi | «La cosa che più la infastidiva era dover abbandonare battaglie importanti»

Leggi su open.online

(Di domenica 13 agosto 2023) Ildicontinua a vivere con forza, soprattutto nel cuore di chi l’ha amata: come, attore, regista e musicista con cui la scrittrice si era sposata civilmente lo scorso 15 luglio. E che oggi ricorda, in un’intervista al Corriere della Sera, la prima volta che si incontrarono: «2017, Sardegna. Lei stava lavorando a Quasi Grazia, uno spettacolo teatrale tratto dal libro di Marcello Fois. Io ero stato chiamato all’ultimo come aiuto regista». Al primo incontro, non si sentì intimidito dalla scrittrice: «Era la prima volta chefaceva teatro professionale e io mi occupavo tanto del training, gli esercizi che si fanno prima. Per fare bene il mestiere dell’attore devi entrare in contatto con parti molto profonde di te. Questo ci ha fatto legare. È ...