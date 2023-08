Mezzo secolo di hip hop La lingua del Bronx ora è l' esperanto della musica

(Di domenica 13 agosto 2023) Quella sera dell'11 agosto 1973, una delle strade più pericolose del mondo diventa la culla di un generele che cambierà il mondo, come solo il rock'n'roll era riuscito a fare

BOLOGNA - Da venerdì 11 a mercoledì 16 agosto è intenso il cartellone di Inscorre il Fiume , percorsi fra musica e natura , festival diretto da Luisa Cottifogli che crea ... alGiancarlo ...Sebbene tra Murgia e Angela ci fosse quasidi distanza, fa impressione pensare che pian piano vengono meno figure la cui portata culturale per noi è fondamentale come l'aria che ...Ma non possiamo vincere con armi vecchie di", dice Misha, capitano dell'antiaerea appena tornato fra le ciminiere di Kramatorsk dalla licenza. Ai bombardamenti preparatori seguono le ...

Mezzo secolo con la sagra dei necci a Massa: 48ª edizione della festa gastronomica LA NAZIONE

La 48ª edizione della sagra delle frittelle di neccio di Antona celebra la tipica specialità gastronomica con frittelle, necci, ricotta, formaggi caprini, salumi, tordelli, tagliatelle di farina di ca ...Il Comitato Cri di Guastalla cerca volontari per garantire servizi alla cittadinanza. Il 18 settembre verrà presentato un corso per aspiranti volontari. Il 10 settembre si festeggerà il mezzo secolo d ...