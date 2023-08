Mercato NBA | rottura totale fra Harden e i Sixers

(Di domenica 13 agosto 2023) Anche NBA è tempo die di colpi capaci di far girare la testa. Chi potrebbe smuovere ilamericano del basket è il nome di Jamesche sarebbe definitivamente lontano dai. Il “Barba“, infatti, starebbe trattando con i L.A. Clippers con la trattativa che sarebbe in buono stato. L’unico interlocutore reale, gli L.A. Clippers, che incontrava il favore del giocatore, si è rivelato disposto a sacrificare una contropartita piuttosto modesta pur di portarsi a casa l’MVP della stagione 2017-18. Così ora, di fronte alla fattiva impossibilità di imbastire uno scambio che potesse soddisfare insieme le richieste del giocatore e della franchigia, ihanno reso noto di aver chiuso ogni contatto o negoziazione in merito. L’idea del front office di Philadelphia sarebbe quindi quella ...

Che le discussioni attorno a una possibile trade con al centro James Harden fossero in fase di stallo non è una notizia. L'unico interlocutore reale, gli L. A. Clippers, che incontrava il favore del giocatore, si è rivelato disposto a sacrificare una contropartita piuttosto modesta pur di portarsi a casa l'MVP della stagione 2017-18.

