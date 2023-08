Meloni in masseria a Ceglie Presto l' annuncio sul G7 a Borgo Egnazia

, proprio in questi giorni, è in vacanza a una quarantina di chilometri da lì, in una piccolaa Ceglie Messapica, in compagnia della famiglia. E non è escluso possa decidere di fare un ...G7 a Borgo Egnazia: presto l'annuncio di, dopo le vacanze blindata in9 settembre. E' il giorno in cui si apre l'86esima edizione della Fiera del Levante. Ma è anche il giorno 9in cui Giorgiapotrebbe annunciare ..."I cittadini e i Comuni dell'Emilia - Romagna non hanno visto un euro", accusa Stefano Bonaccini; "fai propaganda", risponde Giorgia. Nelle vacanze della premier in unapugliese ...

Le vacanze di Giorgia Meloni nella masseria blindata. Burraco, privacy, famiglia e la piscina a forma di cuore Corriere della Sera

Il 9 settembre potrebbe arrivare l'annuncio della premier, che intanto passa due settimane con la "famiglia allargata" blindata in masseria. Con ...In Puglia per la premier Giorgia Meloni né uscite pubbliche né visite. L’ipotesi di spostarsi all’estero DALLA NOSTRA INVIATA CEGLIE MESSAPICA (BRINDISI) - Blindatissima, sotto i raggi del sole e tra ...