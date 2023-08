Melara | “Rosa valida | servirà trasformare la delusione in qualcosa di importante”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuticon la collaborazione di Diego De Lucia Quando si parla di serie C, a Benevento viene inevitabile pensare alla squadra della stagione 2015/16, capace finalmente di portare la Strega in B. Di quell’organico, guidato da Gaetano Auteri, faceva parte anche Fabrizio, ieri presente al Mancini Park Hotel di Roma in occasione dell’amichevole tra i giallorossi di Andreoletti e il Monterosi. “Sicuramente il girone C di serie C è un campionato difficile, tosto. Ci vorranno tanta corsa e tanta fame per raggiungere l’obiettivo, questa è una delle prerogative principali“, ha commentato l’ex calciatore della compagine sannita. “Il Benevento l’ho visto bene, si stanno preparando al meglio. Ho visto delle cose molto importanti, ma siamo solo ad agosto e ci sarà del tempo per migliorare le altre che non vanno. Ho visto, però, un’impronta ...