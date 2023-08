Mbappé separato in casa al Psg | ma accoglie Dembélé | ‘Troppo felice’ | Mercato

(Di domenica 13 agosto 2023) 2023-08-12 23:54:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: È di stamattina l’annuncio ufficiale con cui il PSG fa sapere di aver completato l’acquisto di Ousmane Dembele dal Barcellona. Arriva nei suoi confronti un messaggio di benvenuto speciale, quello del nuovo compagno di squadra (che ha già ampiamente conosciuto in nazionale) Kylian, alle prese però con problemi interni nel club francese. Scrivendo sui suoi profili social, in particolare sulle Instagram Stories, Mbappe ha voluto mandare un bel messaggio all’ex blaugrana: “Bentornato a, fratello mio. Sono troppo felice di vederti qui, che l’avventura cominci!”, si legge da parte della stella della Francia mentre ricondivide un’immagine di Dembele con la nuova divisa che lo aspetta. Vai alla fonte di questo ...

Nonostante sia un vero e proprioin casa, Kylianha dato il benvenuto al Psg al nuovo acquisto Ousmane Dembele dal Barcellona. Sui social, ha pubblicato una foto assieme al suo connazionale, scrivendo: 'Bentornato a ...Il primo riguarda senza alcun dubbio il suo giocatore più forte e più rappresentativo, Kylian, ormai una sorta diin casa dopo aver detto no al rinnovo del contratto sottopostogli ...Kylianvive dain casa, prigioniero di un contratto in scadenza nel 2024 che non vuole rinnovare: la stella francese, destinata al Real Madrid tra un anno, non risponde alle sirene ...