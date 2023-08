(Di domenica 13 agosto 2023) Il premier ricorda polacco che "da oltre due anni Varsavia subisce attacchi al confine orientale con la Bielorussia. E' un piano congiunto di Russia e Bielorussia che vogliono destabilizzare non solo il nostro paese, ma l'intera Ue"

Lo sostiene il premier polacco, del partito di destra nazionalista Diritto e Giustizia, in un'intervista al Corriere della Sera. Su Giorgia Meloni: 'Abbiamo idee comuni in molti ...''Putin e la Wagner minacciano i nostri confini, più sovranità nell'Ue. Con Meloni c'e' sintonia sull'Idea di Europa''. Così il premier polaccoin un'intervista al Corriere. ''La nostra visione è chiara: più sovranità e meno superstato europeo, parità di trattamento per tutti gli stati membri, un sistema migratorio ...Il primo ministro *,* il ministro della difesa Mariusz Blaszczak e il generale *Wiesaw Kukua *, alla guida dell'esercito, stanno prendendo molto sul serio una possibile minaccia ...

Mateusz Morawiecki: "Putin e Wagner minacciano la Polonia" L'HuffPost

Il premier ricorda polacco che "da oltre due anni Varsavia subisce attacchi al confine orientale con la Bielorussia. E' un piano congiunto di Russia ...C'è ancora grande incertezza sul vero rapporto tra i mercenari del gruppo Wagner di Yevgeny Prigozhin e il presidente russo Vladimir ...