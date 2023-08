Masters 1000 Toronto 2023 | Sinner | “Conosco le sensazioni prima di una grande finale”

(Di domenica 13 agosto 2023) Jannikci riprova a. Dopo le due sconfitte a Miami nel 2021 e, il tennista italiano avrà a disposizione un’altra opportunità per portare a casa il primo. “Sono già stato in questa situazione un paio di volte, quindiledi una. Spero di dimostrarlo domenica – le sue parole in conferenza stampa – De Minaur? Ha dimostrato di essere un giocatore incredibile, dovrò tirar fuori il mio miglior tennis. Ci conosciamo bene, a volte ci alleniamo insieme a Monaco. Sappiamo esattamente cosa aspettarci l’uno dall’altro ed è bello condividere con lui un momento del genere. Sarà unasfida e io amo le sfide“. GLI HIGHLIGHTS Nella ...

Jannik Sinner se la vedrà contro Alex De Minaur nell' ultimo atto del Masters 1000 di Toronto 2023 (Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. Si tratta della terza finale in un Masters 1000. Le altre due, perse, le ha raggiunte a Miami nel 2021 e 2023. Alex de Minaur, n. 18 del ranking, che però salirà al 12° posto dopo questo torneo.

"E' stata una partita durissima. E' bastato che nel secondo set commettessi un paio di errori gratuiti e Gael ha immediatamente alzato il livello del suo tennis. Nel terzo set ho cercato di giocare in modo più aggressivo." L'italiano batte l'americano Tommy Paul con un netto 6-4, 6-4 e per la terza volta in carriera oggi si gioca un titolo in un Masters 1000.