Masters 1000 Toronto 2023 | Sinner bello di notte | batte Paul e vola in finale

(Di domenica 13 agosto 2023) Jannikpone un’altra bandierina tricolore delle prime volte sul circuito maschile. L’altoatesino è il primo azzurro nella storia a raggiungere lain Canada, grazie al successo nella semideldicontro Tommy. La testa di serie numero 7 ha la meglio sul giustiziere del numero 1 al mondo e neo campione di Wimbledon, Carlos Alcaraz, con lo score di 6-4 6-4 e avrà l’opportunità di giocarsi il primo titolo in carriera in un ‘’ contro Alex De Minaur. Si tratta della terzain un torneo di questa categoria, dopo le due perse a Miami nel 2021 e in questo. Un obiettivo mai come in questo caso alla portata di unsempre più ...

Alex De Minaur approfitta di 38 gratuiti di Alejandro Davidovich Fokina e approda alla prima finale. Attende Jannik Sinner (con cui ha sempre perso) o Tommy Paul (con cui ha sempre vinto) (dal nostro inviato a Toronto) De Minaur b. A. Davidovich Fokina 6 - 1 6 - 3 " So windy ", davvero ...Alex De Minaur sfrutta l'occasione e si prende la prima finale in unneldi Toronto 2023 . Nella semifinale tra outsider, l'australiano si sbarazza facilmente di Alejandro Davidovich Fokina con un netto 6 - 1 6 - 3 e attende il vincente della sfida tra ...Tabelloni A Cincinnati non va di scena solo il. Anche al circuito femminile toccherà tornare in campo per un altro torneo '' dopo quello andato visto a Montreal. Anche per loro si farà tappa nella città statunitense, prima di ...

“Ultimamente mi rilassa dormire prima del match. Con Davidovich condizioni ambientali pessime, ho vinto grazie a un atteggiamento positivo oltre ogni elemento di disturbo” ...Alex De Minaur, n.18 del mondo, ha battuto 6-1 6-3 lo spagnolo Alejandro Davidovich (n.37) conquistando la finale del Masters 1000 di Toronto. (ANSA) ...