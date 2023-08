Masters 1000 e Wta Cincinnati 2023 | programma | orari e ordine di gioco 13 agosto

Leggi su sportface

(Di domenica 13 agosto 2023) Ecco ildi domenica 13dele Wta di. Sul cemento americano del ‘Western & Southern Open’ si completano le qualificazioni e si giocano alcuni dei primi turni del tabellone principale. Campo centrale per Jasmine Paolini, che si giocherà il main draw contro Osorio. A seguire il derby statunitense tra Shelton ed Eubanks, nel serale Tiafoe sfida Griekspoor. In campo anche Martina Trevisan, come terzo match insul Grandstand contro l’americana Townsend. Di seguito l’dicompleto conitaliani. Centre Court Ore 16, Li vs Cornet (qualificazioni) Non prima delle 17.30, Paolini vs Osorio (qualificazioni) Non prima delle 20, Shelton vs Eubanks Non prima ...