Mastella candida il Teatro Romano di Benevento per la super sfida Zuckerberg-Musk

(Di domenica 13 agosto 2023) AGI - "Gemella di Roma Imperiale e straordinario scrigno di storia,può a buon dirittorsi per ospitare latra: un evento di richiamo mondiale per cui il nostro meravigliosopotrebbe essere una location perfetta", lo dice il sindaco diClementelanciando latura della città diper ospitare il match tra i due magnati del web. "Il nostro- ricorda- è un gioiello che ha già incantato i protagonisti del Premio Strega. Diventerebbe l'arena naturale per questo evento planetario. Per bellezza, fascino millenario e ...

'Il nostro Teatro Romano - ricorda- è un gioiello che ha già incantato i protagonisti del Premio Strega. Diventerebbe l'arena naturale per questo evento planetario. Per bellezza, fascino ...'Il nostro Teatro Romano - ricorda- è un gioiello che ha già incantato i protagonisti del Premio Strega. Diventerebbe l'arena naturale per questo evento planetario. Per bellezza, fascino ...

Musk-Zuckerberg, Mastella candida il Teatro Romano di Benevento Agenzia ANSA

"Il nostro Teatro Romano - ricorda Mastella - è un gioiello che ha già incantato i protagonisti del Premio Strega. Diventerebbe l'arena naturale per questo evento planetario. Per bellezza, fascino ..."Gemella di Roma Imperiale e straordinario scrigno di storia, Benevento può a buon diritto candidarsi per ospitare la super-sfida tra Musk e Zuckerberg: un evento di richiamo mondiale per cui il nostr ...