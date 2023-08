Massimo Bossetti | la notizia improvvisa sul Dna | cos’hanno deciso

(Di domenica 13 agosto 2023) Social. Caso Yara Gambirasio, la difesa dipuò accedere ai reperti. L’omicidio di Yara Gambirasio è un caso di cronaca nera che ha visto vittima una ragazza di 13 anni, scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011. Il relativo procedimento giudiziario si è concluso il 12 ottobre 2018 con la condanna definitiva all’ergastolo diGiuseppe, muratore di Mapello, il cui movente sarebbe stato un’aggressione sessuale. In queste ore però sembra essere giunta una novità interessante che potrebbe rimescolare le carte in tavola.Leggi anche: Caso Yara Gambirasio, importante novità per: sarebbe la prima volta Leggi anche: Yara Gambirasio, ladopo anni dalla scomparsa: tutta la verità ...

Estratto dell'articolo di Giuliana Ubbiali per www.corriere.it CLAUDIO SALVAGNI - AVVOCATO DIDopo quasi quattro anni, tre no del presidente della Corte d'Assise e quattro di due Assise, cinque rinvii della Cassazione, si torna all'inizio. ...Le parole di una moglie che sostiene l'innocenza del marito 'Una vita normale' è ciò che risuona incessantemente per la moglie di, nonostante i nove anni trascorsi ...... raccontare le testimonianze così come sono avvenute in tribunale, tentare di spiegare il fenomeno per cui molte persone sono convinte oggi dell'innocenza diGiuseppe- condannato in ...

Yara Gambirasio, la difesa di Bossetti può accedere ai reperti ma ... Fanpage.it

I legali di Massimo Bossetti potranno visionare i reperti ma non potranno chiedere al momento ulteriori indagini ...I giudici supremi annullano il no di Bergamo: «Valida la prima autorizzazione del presidente, del 2019». Nuove analisi «Potranno essere richieste dopo, valuterà la Corte se non sono manifestamente i ...