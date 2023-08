Marsiglia vs Panathinaikos – probabili formazioni

(Di domenica 13 agosto 2023) Ilcercherà di ribaltare uno stretto deficit quando ospiterà ilnella seconda partita del terzo turno di qualificazione in Champions League marted 15 agosto sera. Ilsi presenterà con un vantaggio nella seconda frazione di gioco, avendo ottenuto una vittoria per 1-0 in Grecia la scorsa settimana, con Bernard che è uscito dalla panchina per vincere in extremis per la squadra di Ivan Jovanovic. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlsi è classificato terzo in Ligue 1 la scorsa stagione, qualificandosi per il terzo turno di qualificazione della Champions ...

14.35 - Ruslan Malinovskyi non è stato convocato dall'Olympiqueper la sfida contro ilvalevole per i preliminari di Champions League. E' in trattativa col Torino . 14.23 - ......si può fare amigos e a quella quota! L'altra che mi piace da matti e la doppia esterna di...chi se la fa in casa ha giocato e perso in Europa tre giorni fa l'andata con ile l'...Infine in Francia L'Equipe si concentra sui preliminari di Champions: 'L'OM dans le dur' in riferimento alla sconfitta delcontro il

Marsiglia - Panathinaikos: Pronostico, formazioni e dove vederla in ... Calcio d'Angolo

Su Ruslan Malinovskyi, centrocampista offensivo seguito dal Torino, si è inserito il Genoa: ora rischia di sfumare ...