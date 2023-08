Marghera | taglia il pene all’ex compagno al culmine di una lite

(Di domenica 13 agosto 2023) Un lungo litigio a seguito della separazione, per decidere la gestione della figlia. La discussione è però degenerata, finché lei non gli hato un pezzo di. L’episodio, riportato dal Mattino di Padova, è successo ieri sera a(Venezia). L’uomo è stato portato all’ospedale dell’Angelo dove è stato eseguito il delicato intervento per riattaccare le due parti. I due, entrambi stranieri ma da anni in Italia, da tempo sono separati. Si erano ritrovati nell’abitazione di lei per cercare un accordo sulla “gestione” della figlia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe tentato di avere un rapporto sessuale, ma la donna ha rifiutato. A quel punto lui, seminudo, la avrebbe spinta contro un mobile, mentre lei per difendersi avrebbe preso un coltello colpendolo nelle parti intime, staccandogli un pezzo di ...

