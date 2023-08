Marghera | taglia il pene all’ex compagno al culmine di una lite

(Di domenica 13 agosto 2023) I due, separati, stavano discutendo per la gestione della figlia. Lui avrebbe provato ad avere un rapporto sessuale ma lei si sarebbe difesa con un coltello

A Marghera una donna ha tagliato il pene all'ex compagno dopo che lui avrebbe tentato di avere con lei un rapporto sessuale con la forza.La donna si è difesa dalla violenza usando un coltello. I due si erano dati appuntamento per cercare un accordo per la gestione della figlia ...