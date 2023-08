L'arbitro inglese l'avevamo lasciato alla Puskas Arena di Budapest, dove durante la finalissima di Europa League tra Roma e Siviglia non aveva concesso un rigore per il fallo didi Fernando (...... gli ucraini hanno condotto l'otto agosto un raid sulla riva sinistra del fiume Dnipro, dove sono approdati su sette barche con 6 - 7 persone ciascuna, vicino all'di Kozachi Laheri, e sono ...La moglie ha preso inil dispositivo per spostarlo ma ha preso la scossa per l'assenza di un ... i vigili del fuoco di Predazzo e la polizia locale per mettere in sicurezza l', gestire la ...

Mano in area e Taylor non fischia il rigore, i tifosi: "Come a Budapest" Corriere dello Sport

Episodio controverso in Chelsea-Liverpool per l'arbitro che aveva negato la massima punizione alla Roma nella finale di Europa League ...Un video apparso sul web mostra un ufficiale russo catturato dagli ucraini che illustra su una mappa le posizioni dei soldati di Mosca presenti sulla ...