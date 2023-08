Mancini via dall’Italia | le voci ‘agghiaccianti’ su Bonucci e Buffon

(Di domenica 13 agosto 2023) Robertonon è più il Ct della Nazionale italiana. L’allenatore ha deciso clamorosamente di dimettersi dal ruolo di allenatore e iniziano a circolare le prime notizie. Secondo le indiscrezioni alla base della decisione di Robertopotrebbero esserci divergenze di vedute con la Federazione, soprattutto dopo il riassetto della Nazionale con gran parte del suo staff che è stato cambiato. Si parla anche di una chiamata dall’Arabia Saudita. Il motivo principale delle dimissioni didovrebbe riguardare, però, le nuove figure pronte ad iniziare un nuovo progetto dopo le difficoltà degli ultimi mesi. Circolano anchesorprendenti sulla rottura-Nazionale, in particolar modo sulla promozione in un nuovo ruolo di Gigicome capo delegazione e addirittura ...

... Benzema, Kanté e così). Ma il fondo PIF ha intenzione di risollevare anche l'intero movimento ... E chi meglio di, dunque Commissario che ha scelto di sposare un progetto giovani con l'...in pratica sarebbe la Nazionale Campione del mondo 2006' C'è chi osserva: 'Le dimissioni disono arrivate troppo tardi, ma meglio tardi che mai. Ora manca solo Gravina e possiamo iniziare a ...Così Arrigo Sacchi, ex ct azzurro che lascio' a sorpresa il suo incarico dopo l'Europeo '96, al telefono con l'ANSA, commenta le dimissioni a sorpresa di Robertoda commissario tecnico degli ...

Mancini via: Sacchi 'ho letto e non credevo fosse vero..' Agenzia ANSA

Un fulmine a ciel sereno. Una mail inviata in serata e l'addio. Roberto Mancini ha lasciato la Nazionale a pochi giorni dall'investitura di coordinatore di tutte le selezioni azzurre.Criscitiello ha parlato delle dimissioni di Mancini dal ruolo ci C.t: per il giornalista anche la gestione di Bonucci della Juve tra le cause ...