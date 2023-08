(Di domenica 13 agosto 2023) "Sono, è una decisione che arriva a sorpresa a Ferragosto: tutto molto strano". Al telefono con l'ANSA, il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea, commenta stupito ("L'...

... arrivate ieripec alla Federazione. La decisione dell'ex calciatore, è stata comunicata in una ...Italiana Giuoco Calcio " si legge - comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto...Al telefono con l'ANSA, il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, commenta stupito ("L'ho saputo dai media"), le dimissioni improvvise di Robertoda commissario tecnico della ...... competizione in cui gli azzurri dimostrano di avere carattere e di star cercando unaper ritornare ad essere belli. Chiudiamo la Nations da terzi, battendo l'Olanda padrona di casa....

Mancini via: Abodi 'dispiaciuto e perplesso' Agenzia ANSA

Al telefono con l'ANSA, il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, commenta stupito ("L'ho saputo dai media"), le dimissioni improvvise di Roberto Mancini da commissario tecnico della ...Emerge un altro clamoroso motivo dietro la scelta di Roberto Mancini di lasciare la nazionale italiana.