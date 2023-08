Mancini verso le dimissioni da ct della Nazionale

Robertolascia la panchina della Nazionale. Il ct ha deciso di rassegnare le dimissioni. Le indiscrezioni sul suo passo indietro arrivano a pochi giorni dalla decisione della Figc di affidargli la ...... coltelli con la lama puntatachi pela la frutta (sì anche questa impugnatura è opposta), ...fan dei Simpson ricorderanno di sicuro quando Ned Flanders decise di aprire il suo negozio per...... qualoradovesse toppare a Euro2024. 16:09 12 Agosto Niente Fiorentina, Sutalo andrà all'...serba come si sia trattato solo di un fraintendimento e che adesso le cose procedono per il...

Scossone in Nazionale: Mancini verso le dimissioni Sportitalia

Il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini vicino rassegnare le dimissioni, lasciando vuota la panchina della Nazionale azzurra ...Ha del clamoroso l’indiscrezione riportata da Libero secondo cui il CT Roberto Mancini sarebbe vicino a rassegnare le dimissioni da CT della Nazionale. Soltanto pochi giorni fa l’ex biancoceleste era ...