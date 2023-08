Mancini sulle dimissioni | “scelta personale” | arriva la chiamata dall’Arabia Saudita

(Di domenica 13 agosto 2023) Anche Robertoha deciso di uscire allo scoperto dopo l’ufficialità delledalla Nazionale italiana. L’allenatore ha svelato i dettagli attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram. “Leda CT della Nazionale sono state una mia. Ringrazio il Presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della FIGC. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell’Europeo 2020. È stato un onore”. Secondo le ultime notizie la tentazione per Robertosi chiama Arabia. La federcalcio locale inizialmente aveva contattato anche José Mourinho, trovando però il rifiuto dell’allenatore della Roma. Adesso ...

L'addio dialla panchina di ct della Nazionale è stato un inaspettato coup de théâtre che ha ...da tempo) la calma piatta dell'agosto calcistico pre - campionato e tutto concentrato......nome più quotato per sostituire Robertoper la panchina della Nazionale Italiana: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato...... Renzo Ulivieri "Non voglio dare un giudiziodimissioni del ct perché non conosco i motivi ... Sono un appassionato di, per me e' tra i migliori allenatori al mondo. Immagino che gli ...

Mancini: "Addio alla Nazionale scelta personale" Sky Sport

Leonardo Bonucci alza la voce e lo fa tramite un post sui social, dopo le ultime indiscrezioni che lo hanno visto essere accostato alla Fiorentina. Il messaggio del difensore arriva tramite Instagram.Arrivano conferme sul possibile passaggio in Arabia Saudita di Roberto Mancini. Precisamente sulla panchina della nazionale: secondo i media sauditi sarebbe ...