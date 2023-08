Mancini spiega e ringrazia | «Dimissioni mia scelta personale!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 13 agosto 2023)oggi ha spiazzato tutti con leda Commissario Tecnico dell’Italia. Il diretto interessato ha chiarito la situazionendo come nasce la sua clamorosa decisione. Di seguito il suo post Instagram SCELTE – Robertonon è più il Commissario Tecnico dell’Italia. L’ex allenatore dell’Inter ha spiazzato tutti, nonostante da giorni si vociferasse di un certo malumore all’interno della staff azzurro. Molti i rumors nelle ultime ore, compreso quello di untentato dall’Arabia Saudita ma il diretto interessato non ci sta e su Instagram: “Leda CT della Nazionale sono state una miapersonale. Ringrazio il Presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della FIGC. Saluto e ringrazio ...