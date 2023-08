?Mancini si è dimesso | non è più il ct dell' Italia | email inviata ieri alla Figc Abodi | strano a Ferragosto

(Di domenica 13 agosto 2023) Robertosi èda allenatorea nazionalena di calcio. Laè già al lavoro per trovare il sostituto. La decisione del ct campione d'Europa in...

Di sicuro la gestioneè stata costellata da eccessi, nel bene con storico trionfo a Euro 2020 nella finale di Wembley contro l'Inghilterra e nel male con la mancata qualificazione ai Mondiali ...Sono questi i nomi su cui si concentreranno le attenzioni del presidente della Figc, Gabriele Gravina , e dello staff di Coverciano per sostituire Robertoche si èa sorpresa dal ...Il 29 maggio dello stesso anno peròviene esonerato dal presidente Moratti che sceglie Mourinho . Nel comunicato ufficiale, la società indicò come motivazione per l'interruzione del rapporto ...

Terremoto Italia: Roberto Mancini si dimette da commissario tecnico - Sportmediaset Sport Mediaset

Un fulmine a ciel sereno. Una mail inviata in serata e l'addio. Roberto Mancini ha lasciato la Nazionale a pochi giorni dall'investitura di coordinatore di tutte le selezioni azzurre.In cinque anni di lavoro, Mancini ha guidato gli azzurri in 61 occasioni, realizzando una media vittorie fra le più alte in assoluto, se si considera gli ...