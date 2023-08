Mancini lascia? Tam-tam impazzito | Ecco il nome del nuovo Ct | ora tutto torna?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) La notizia era stata anticipata da Libero, poi confermata dalla Figc: Robertosi è dimesso. Non sarà più lui il Ct della Nazionale. L'ufficialità è arrivata poco prima delle 14, con una nota della Federazione che confermava lo scoop del nostro quotidiano. Il Manciodopo la vittoria di Euro 2020, il trionfo di Wembley, l'abbraccio con Gianluca Vialli, scomparso lo scorso gennaio. Poi la cocente delusione per la mancata qualificazione ai mondiali in Qatar, seconda qualificazione mancata consecutiva per l'Italia. Un disastro calcistico, insomma. E pensare che soltanto pochi giorni fa, il 4 agosto,era stato nominato anche coordinatore delle nazionali Under-20 e Under-21. Decisione che non sembravare margini per le dimissioni. E invece... Si chiude così un'avventura iniziata il 14 maggio ...