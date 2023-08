Mancini lascia la Nazionale | tutti i nomi in corsa per il nuovo ct

ROMA - Come un terremoto la notizia delle improvvise dimissioni di Robertoda Ct della Nazionale ha scosso il calcio italiano, con i tifosi azzurri che si chiedono ora chi ne raccoglierà ora l'eredità alla guida di un Italia reduce dalla mancata qualificazione ai ...Figc gia' al lavoro per il nuovo tecnico. L'ultimo impegno dicon le Finali di Nations League 2023. In mezzo, la vittoria a Euro 2020 e la mancata qualificazione ai mondiali del Qatar.La nomina di Robertoa commissario tecnico della Nazionale risale al 14 maggio 2018, dopo la mancata qualificazione ai mondiali 2018. L'ormai ex ct azzurrodopo aver vinto Euro 2020, i ...

Mancini lascia l’Italia: dimissioni UFFICIALI CalcioMercato.it

Le dimissioni improvvise di Roberto Mancini hanno creato un terremoto nella Figc: un addio inaspettato, quello dell'ex allenatore di Lazio, Inter e Manchester City, che nella ...ITALIA - È una notizia sorprendente e significativa nel mondo del calcio. Roberto Mancini, il commissario tecnico che ha portato la Nazionale italiana ...