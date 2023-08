Mancini lascia la Nazionale | si dimette il ct campione d' Europa

(Di domenica 13 agosto 2023) Roma, 13 ago. - (Adnkronos) - Il commissario tecnico dellaRobertosi è dimesso. Lo apprende l'Adnkronos da fonti federali. La decisione del ctd'in carica arriva a sorpresa e a pochi giorni dalla nomina di coordinatore delle Nazionali. A conferma delle dimissioni diarriva la nota della Figc. "La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Robertodalla carica di Commissario Tecnico dellaitaliana, ricevute ieri nella tarda serata. Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli ...

Figc gia' al lavoro per il nuovo tecnico. L'ultimo impegno dicon le Finali di Nations League 2023. In mezzo, la vittoria a Euro 2020 e la mancata qualificazione ai mondiali del Qatar.Robertola panchina della Nazionale. Il ct ha deciso di rassegnare le dimissioni. Il suo passo indietro arriva a pochi giorni dalla decisione della Figc di affidargli la carica di coordinatore ...Robertola panchina della Nazionale italiana. Secondo quanto appreso dall'agenzia 'LaPresse' il commissario tecnico ha deciso di rassegnare le dimissioni. Le indiscrezioni sul suo passo ...

Mancini lascia l’Italia: dimissioni UFFICIALI CalcioMercato.it

Figc gia' al lavoro per il nuovo tecnico. L'ultimo impegno di Mancini con le Finali di Nations League 2023. In mezzo, la vittoria a Euro 2020 e la mancata qualificazione ai mondiali del Qatar. (ANSA) ...Addio clamoroso per l'allenatore che ha guidato due anni fa gli azzurri a uno storico ed epico trionfo agli Europei contro i padroni di casa dell'Inghilterra: ancora sconosciuti i motivi delle sue dim ...