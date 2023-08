Mancini-Italia | tutte le ragioni di un addio covato da tempo

L'addio dialla panchina azzurra è un uovo a lungo covato nel nido del dubbio , infine schiuso nella certezza agostana di non aver più nulla da dire né da dare in azzurro.; Meglio tagliar ...Luciano Spalletti, Antonio Conte e Davide Nicola. Sono questi i tre nomi della lista per la panchina dell', rimasta orfana di Robertoche ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di commissario tecnico. A lanciare la notizia è il giornalista Alessandro Alciato, che si dice certo che da ......dell'Europeo del 2000 persa dall'contro la Francia con un epilogo bruciante. La prima reazione dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale di fronte alla decisione di Robertoè ...

Mancini, Italia addio: si dimette! Decisione clamorosa, spunta l'Arabia Tuttosport

Dopo oltre 5 anni di permanenza sulla panchina della Nazionale Italiana di calcio maschile, Roberto Mancini ha rassegnato in giornata le proprie dimissioni. Una decisione arrivata un po' a sorpresa, c ...Andrea Belotti potrebbe essere il colpo a sorpresa in Serie A, innescando così un’altra girandola di centravanti in campionato.