Mancini e i 5 anni da ct | dal titolo europeo al flop mondiale

(Di domenica 13 agosto 2023) Dal 14 maggio 2018 al 13 agosto 2023 l'avventura sulla panchina azzurra Dal 14 maggio 2018 al 13 agosto 2023. Tanto è durata l’avventura sulla panchina azzurra di Robertodimessosi a sorpresa questa mattina, pochi giorni dopo la nomina a coordinatore delle nazionali azzurre. Dopo aver conquistato 13 trofei da allenatore,il 14 maggio 2018 decide di accettare la proposta della Figc, chiamata a far partire un nuovo ciclo dopo la gestione fallimentare di Giampiero Ventura e la mancata qualificazione aldel 2018. L’esordio del tecnico jesino è datato 28 maggio 2018, a due settimane dall’ufficialità del suo arrivo. Il percorso in azzurro inizia con un successo per 2-1 in amichevole contro l’Arabia Saudita a San Gallo. La prima Nations League 2018-19 è il test per un biennio da record: il ko a Lisbona con il ...

...trascinerà la compagine azzurra alla vittoria dei Campionati Europei itineranti dopo 53 anni dall'ultima volta nella medesima competizione. Da subito, il Mancio ha puntato sul ricambio generazionale. Tutto per provare a vincere quel Mondiale, nel quale Mancini non ha mai giocato neanche un minuto. 'Per colpa mia', come ha detto più volte nelle interviste rilasciate in questi anni. Un sogno che non si è realizzato. Come un fulmine a ciel sereno, come una pioggia torrenziale in pieno agosto, allo stesso modo, sono arrivate le dimissioni di Roberto Mancini da Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. I 5 anni vissuti insieme sono stati una relazione felice con picchi di amore e di gioia clamorosa, ma con la batosta, forse quella che ha poi portato alla rottura.

