?Mancini | dimissioni da allenatore dell' Italia | rottura clamorosa | la Figc già al lavoro per «trovare il sostituto»

Robertolascia la panchina della Nazionale. Il ct ha deciso di rassegnare le. Le indiscrezioni sul suo passo indietro arrivano a pochi giorni dalla decisione della Figc di affidargli la ...Robertolascia l'incarico da commissario tecnico: non sarà più l'allenatore della Nazionale ad un anno da EURO 2024. Scossone a Coverciano. Roberto, il commissario tecnico della Nazionale, si dimette dal suo incarico. La notizia è stata diffusa da Libero Quotidiano, che avrebbe anticipato la comunicazione della FIGC in arrivo nelle ...Un clamoroso passo indietro: Robertorimette il suo incarico di Ct della nazionale., addio all'Italia e all'azzurro. La notizia, che Libero è in grado di anticiparvi in esclusiva, verrà confermata dalla Federazione ...

Mancini, dimissioni da allenatore dell'Italia: rottura clamorosa, la Figc già al lavoro per «trovare il sosti ilmessaggero.it

Roberto Mancini si è dimesso da ct della nazionale italiana di calcio. La Figc è già al lavoro per trovare il sostituto ...Roberto Mancini si è dimesso da ct della Nazionale. L'allenatore marchigiano, campione d'Europa in carica con gli azzurri agli Europei 2020 (giocati nel 2021), avrebbe rassegnato ...