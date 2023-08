?Mancini | dimissioni da allenatore dell' Italia | rottura clamorosa Abodi | strano ad agosto | dispiaciuto e perplesso

(Di domenica 13 agosto 2023) Robertosi è dimesso daa nazionalena di calcio. La Figc è già al lavoro per trovare il sostituto. La decisione del ct campione d'Europa in...

... è stata comunicata in una nota poco prima delle 14 di domenica 13 agosto: 'La Federazione Italiana Giuoco Calcio " si legge - comunica di aver preso atto delledi Robertodalla ...Al telefono con l'ANSA, il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, commenta stupito ("L'ho saputo dai media"), leimprovvise di Robertoda commissario tecnico della ...Dopo ledi Robertoda ct della Nazionale, il giornalista Italo Cucci intervistato da Rainews24 commenta: "Il suo è un gesto di responsabilità perché dà alla FIGC tutto il tempo per ...

Mancini, dimissioni da allenatore dell'Italia: rottura clamorosa. Abodi: strano ad agosto, dispiaciuto e perp ilmessaggero.it

Mancini raccoglie l'eredità di Ventura e Tavecchio (dopo ... il Ct lo scorso 4 agosto 2023 diventa coordinatore delle nazionali Under-20 e Under-21 fino alle dimissioni nella giornata di oggi, ...