Mancini dice ' addio' alla panchina azzurra 

(Di domenica 13 agosto 2023) AGI - Robertonon allenerà più gli 'azzurri' visto che si è dimesso dcarica di ct della Nazionale. Lo comunica la Figc. Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra. "Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT della Nazionale". Lotito, dimissioni? Erano nell'aria "Erano nell'aria". Interpellato dall'Agi, il presidente della Lazio e senatore Claudio Lotito commenta laconicamente le dimissioni. Sulle motivazioni della scelta, si ...

