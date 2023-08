(Di domenica 13 agosto 2023) AGI - Robertonon allenerà più gli 'azzurri' visto che si è dimesso dcarica di ct della Nazionale. Lo comunica la Figc. Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra. "Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT della Nazionale". "Le dimissioni una mia scelta personale" "Le dimissioni da Ct della Nazionale sono state una mia scelta personale. Ringrazio il presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della Figc. Saluto e ringrazio ...

la sua nel tardo pomeriggio, con un post su Instagram: 'Le dimissioni da ct della Nazionale sono state una mia scelta personale. Ringrazio il Presidente Gabriele Gravina per la fiducia, ...... rimasta orfana di Robertoche ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di commissario tecnico. A lanciare la notizia è il giornalista Alessandro Alciato, che sicerto che da questo ...Un ringraziamento a Robertoper quello che ha fatto e dato da CT della nostra Nazionale in questi anni". Loil ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi in merito alle dimissioni ...

Mancini dice 'addio' alla panchina azzurra AGI - Agenzia Italia

La rivoluzione nello suo staff tecnico , ma la Figc gli aveva dato pieni poteri. Il ministro perplesso È caccia al sostituto in azzurro: Spalletti o Conte ...Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell’Europeo». Mancini e le tentazioni arabe La cronaca dice che dalla finale di Wembley vinta ai rigori con l’Inghilterra l’11 luglio 2021 non è ...