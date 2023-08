Mancini | clamoroso dall’Arabia | sarà il ct della Nazionale!

Leggi su notizie

(Di domenica 13 agosto 2023) Dopo aver presentato le dimissioni come commissario tecniconazionale azzurra, ora il tecnico di Jesi sembra il preferito per la selezione saudita. Molto più di una semplice indiscrezione. Dopo essersi dimesso dal ruolo di ctnazionale italiana, Robertopotrebbe volare in Arabia Saudita. La sua mansione sarebbe la stessa: il tecnico 58enne andrebbe a prendere il posto di Hervé Renard, che aveva lasciato la panchina saudita dopo il Mondiale.sono convinti che Robertoil prossimo commissario tecniconazionale saudita (Ansa) – Notizie.comLa voce di un possibile approdo diin Arabia gira da più di qualche giorno, ma dopo i recenti sviluppi diventa una (quasi) certezza. Nelle prossime ore infatti ...