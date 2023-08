Mancini | clamorose dimissioni dall’Italia Rottura definitiva

Leggi su inter-news

(Di domenica 13 agosto 2023) Robertosi sta per dimettere dal ruolo di Commissario Tecnico dell’Italia. Clamorosa lache si è creata, lo racconta Libero in esclusiva.– Robertosta per fare un passo indietro dal suo ruolo di Commissario Tecnico dell’Italia. Diversi problemi hanno portato l’ex allenatore dell’Inter a questa scelta, tra cui le divergenze per il suo secondo Alberico Evani anch’egli dimissionario per il ruolo di Leonardo Bonucci. La non qualificazione in Qatar ai Mondiali ha influito e non poco sulla decisione. Poche settimane fa proprioera stato nominato coordinatore delle nazionali Under 20 e Under 21. fonte: liberoquotidiano.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...