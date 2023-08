Mancini | addio all' Italia | 7 curiosità che forse non sapevi sul suo conto

(Di domenica 13 agosto 2023) Clamorosa rottura tra il tecnico e la nazionale: ecco alcune cose chenon hai mai sentito sull'ormai ex allenatore degli azzurri

"Mi stupiscono le dimissioni divisto che una settimana fa era stato nominato coordinatore di tutte le nazionali, aspetto da lui o dalla Figc i motivi di questa decisione " afferma l'ex ct ...... l'alla Nazionale di Chiellini, le partenze verso gli Usa di Insigne e Bernardeschi. Fanno il loro esordio tra giugno e novembre tanti ragazzi ai qualidà immediatamente fiducia: ...Al telefono con l' ANSA , il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, commenta stupito ('L'ho saputo dai media'), le dimissioni improvvise di Robertoda commissario tecnico della ...

Mancini dice 'addio' alla panchina azzurra AGI - Agenzia Italia

Nelle ultime ore una notizia improvvisa ha scosso il mondo del calcio italiano: Roberto Mancini si è dimesso dal suo incarico di commissario Tecnico della Nazionale. Una decisione comunicata nella not ...Clamorosa rottura tra il tecnico e la nazionale: ecco alcune cose che forse non hai mai sentito sull'ormai ex allenatore degli azzurri ...