Manchester United | UFFICIALE la cessione di Fred al Fenerbahce

Ecco tutti i principali movimenti all'estero di questa estate FRED Dalal Fenerbahce formula: a titolo definitivo costo: 9.7 milioni di euro DIEGO COSTA Dal Wolverhampton al ...

Il Manchester United vuole Onana, centrocampista dell'Everton e solo omonimo del portiere ex Inter. Lo scrive il Daily Mail, secondo cui è pronta un'offerta da 45 milioni di euro.

L'Ajax vorrebbe riportare Donny van de Beek ad Amsterdam e sta dialogando su un prestito col Manchester United. Il nazionale olandese ha giocato poco da quando si è trasferito all'Old Trafford per 40 milioni di euro tre anni fa. Lo scrive The Sun.

