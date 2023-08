Manchester United ancora sul mercato | si cerca il secondo Onana

Commenta per primo L'Ajax vorrebbe riportare Donny van de Beek ad Amsterdam e sta dialogando su un prestito col. Il nazionale olandese ha giocato poco da quando si è trasferito all'Old Trafford per 40 milioni di euro tre anni fa. Lo scrive The Sun.Le statistiche sorridono ancora a Ronaldo Nelle Champions League precedentemente vinte cole con il Real Madrid, Ronaldo si era distinto per essere il capocannoniere della ...La cessione milionaria del gioiello danese Rasmus Hojlund alha finanziato la campagna acquisti della Dea, ancora affidata a Gasperini. Sarà un attacco nuovo di zecca, quello dell'...

L'Ajax vorrebbe riportare Donny van de Beek ad Amsterdam e sta dialogando su un prestito col Manchester United. Il nazionale olandese ha giocato poco da quando si è trasferito all'Old Trafford per 40 ...Dove sta andando Benjamin Pavard e continuerà a giocare con il Bayern la prossima stagione Secondo Fabrizio Romano, responsabile del trasferimento, il ...