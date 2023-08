(Di domenica 13 agosto 2023) Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "Ormaiil buon Bignami rilascia un'intervista in cui tiene a prendere inla nostra regione. Oggi ci spiega che gli alluvionati non devono avere fretta di avere risposte.unaindadel!" Lo scrive su Twitter Stefania, presidente della commissione nazionale di garanzia del Partito democratico.

Così Stefania, presidente della commissione nazionale di garanzia Pd.... nonostante il rinvio di una settimana dovuto al, ha richiamato centinaia di persone la ... Nei calici le migliori produzioni vinicole di Ornella Molon, La Reggenza, Loredan, ......parte la prevenzione viene prima di ogni altra esigenza" commenta il già presidente Luigi... dopo i danni creati dall'ondata didel 25 luglio. Scarica il PDF pagina

Maltempo: Gasparini (Pd), 'ogni giorno una presa in giro da parte del governo. Basta' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “Ormai ogni giorno il buon Bignami rilascia un’intervista in cui tiene a prendere in giro la nostra regione. Oggi ci spiega che gli alluvionati non devono avere fretta di a ...Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "Il viceministro Bignami si diverte a dare i numeri come al Lotto. Continuano gli show a favore di telecamera e continua a fare polemica politica e ideologica senza proporr ...