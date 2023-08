Maco Festival 2023 | il programma dei live dal 14 agosto

Leggi su lopinionista

(Di domenica 13 agosto 2023) La Planet Arena ospiterà Jeff Mills + Tomorrow Comes The Harverst il prossimo mercoledì 16, informazioni sui biglietti Pochi giorni dopo l’incredibiledi Ernia, l’edizionediprosegue sul prestigioso palco della Planet Arena con le attesissime performance di Teenage Dream, lunedì 14, e Jeff Mill + Tomorrow Comes The Harvest, mercoledì 16. La rassegna musicale, tra gli eventipiù longevi ed apprezzati in Italia, ha dato inizio all’edizionecon la straordinaria performance dei Verdena, che si sono esibiti sabato 22 luglio, per poi continuare con Après La Classe + Orchestra Popolare, in occasione della Notte della Taranta, domenica 23 luglio, ed Ernia, giovedì 10 ...