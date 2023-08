Macchie di tè sulle tazze | i rimedi più efficaci per toglierle

Leggi su dilei

(Di domenica 13 agosto 2023) È assolutamente normale che con il tempo e l’uso frequente lecomincino ad accumularedi tè. Soprattutto se non vengono lavate subito ma “lasciate per dopo”, per una questione di comodità e pigrizia. Da cosa sono causate le? Dai tannini contenuti in questa bevanda amata in tutto il mondo e che conferiscono un forte colore al tè. I tannini antiossidanti e antinfiammatori che aiutano a modulare la flora batterica e a combattere il proliferare dei radicali liberi, i responsabili dell’invecchiamento cellulare. Qual è il tè che macchia di più? Indubbiamente il tè nero perché contiene una maggiore presenza di tannini e pertanto lascia più facilmente delle. Queste sostanze polifenoliche sono presenti anche in altri tipi di tè come il tè bianco e nel tè verde, tra le varietà più apprezzate e ...