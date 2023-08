L’uomo più grasso del mondo ha perso 300 chili | ecco come si mostra adesso sui social

Leggi su howtodofor

(Di domenica 13 agosto 2023)piùdelsi chiama Juan Pedro Franco e nel 2016 è stato incoronato l’essere vivente più pesante dal Guinness World Records per via dei suoi 584, quasi la somma di 10 uomini adulti messi insieme. Una condizione molto pericolosa per la sua salute. Il 39enne è messicano ed era diventato cosìche era costretto a letto, aveva bisogno di paranchi per sedersi e di ottone per spostarsi. Doveva persino indossare un pannolino perché non poteva andare in bagno. Ora, dopo un lungo ricovero in una clinica per la perdita di peso a Guadalajara, a 160 chilometri da casa sua ad Aguascalientes, Messico, Juan ha subito un trattamento salvavita che ha dato il via al suo percorso di normalità. Juan Pedro Franco (Foto Instagram)Juan ha iniziato a ...