Loretta Goggi | frecciata a Berlusconi | “Grande Fratello? Ecco cosa si poteva fare”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 13 agosto 2023) La cantante punzecchia Pier Silvio: ladisulha dichiarato la cantante Ilprosegue l’aria di rivoluzione in vista della prossima stagione. A settembre scatterà in onda su Canale Cinque la nuova edizione del reality Mediaset, dove Alfonso Signorini guiderà un’edizione destinata a far chiacchierare vista laattesa che il pubblico ripone verso il format. Nelle ultime ore la celebre artista, che sempre nel medesimo periodo tornerà nel ruolo di giudice a Tale e Quale Show di Carlo Conti, nel corso di una intervista concessa al quotidiano La Repubblica ha rifilato una stoccata a Pier Silvio ...