Lorenzo Terenzi | marito di Michela Murgia | «La baciavo sulla fronte»

(Di domenica 13 agosto 2023) Lei gli ha chiesto di sposarlo a Pasqua. L’attore e regista: «Ci divertivamo tantissimo, abbiamo riso e abbiamo pianto. Sembravamo una coppia di ottantenni felici, ai quali basta uno sguardo per capirsi». Le ceneri disaranno disperse in Corea del Sud per sua volontà

A unirsi ai "figli dell'anima" e al marito di Michela,, sposato in "articulo mortis" lo scorso 18 luglio, "altrimenti non lo avrebbero nemmeno lasciato entrare in ospedale per stare ...E dire che a fare quello spettacolo a Nuoro, nel 2017,non doveva nemmeno andarci. "Mi hanno chiamato all'ultimo momento come aiuto regista perché la persona che doveva farlo non poteva più". Michela se la ritrova davanti in hotel, in ...che dovrà tenere viva la fiammella di speranza nata da un gesto colmo d'amore, il matrimonio in articulo mortis. Poi Raphael Luis, Francesco Leone, Michele Anghileri, avranno tutti il ...

Lorenzo Terenzi, il marito di Michela Murgia: «Mi chiese di sposarla quest'anno a Pasqua. Tra noi intima...

