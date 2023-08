Incidente mortale questa mattina a Riotorto, vicino. Un ciclista di 79 anni è morto travolto da un'. Sul posto i carabinieri per i rilevi.... in partenza per, con al seguito un esemplare di pinna nobilis e delle conchiglie prelevare dalle spiagge limitrofe. I due, che avevano ben occultato il tutto nel bagagliaio dell', sono ...... in partenza per, con al seguito un esemplare di pinna nobilis e delle conchiglie prelevare dalle spiagge limitrofe. I due, che avevano ben occultato il tutto nel bagagliaio dell', sono ...

Livorno, auto travolge bici a Riotorto: morto ciclista TheSoundcheck

(Adnkronos) – Incidente mortale questa mattina a Riotorto, vicino Livorno. Un ciclista di 79 anni è morto travolto da un’auto. Sul posto i carabinieri per i rilevi.I vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti a seguito della caduta di elementi in cemento del copriferro da un cavalcavia, precisamente il n° 110 lungo la SS1 Aurelia ...