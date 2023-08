LIVE Sinner-Paul | 4-2 ATP Toronto 2023 in DIRETTA | l’azzurro è avanti di un break

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2: risposta profonda e centrale persu cui sbaglia il dritto. Seconda 30-40 Prima vincente per, che pizzica la riga. 15-40 Risposta d’anticipo per l’altoatesino, che mette sotto pressione l’avversario. 15-30 Il rovescio in salto disbatte sul nastro e termina in corridoio. Era stato bravoad alzare la traiettoria sul dritto diper poi accelerare. 0-30 Va fuori giri con il rovescio l’americano, con la palla che termina oltre la linea di fondo campo. 0-15 Fantastico passante di rovescio di, che scivolando punisceper un attacco rimasto leggermente corto. Sono partiti subito ...