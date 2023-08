LIVE Sinner-Paul | 2-2 ATP Toronto 2023 in DIRETTA | l’azzurro recupera subito il break

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Risposta aggressiva di. Non fortunato: il suo dritto termina di poco lungo. 2-2 Gioco: servizio al centro e smash per l’americano. 40-15 Termina lunga la risposta in allungo dell’altoatesino. 30-15 Risposta tra le stringhe delle scarpe da parte di. 30-0 Comanda il dritto, che chiude il punto con un’accelerazione fulminea dal centro del campo. 15-0 Servizio ad uscire e dritto in contropiede perin apertura di quarto game. 2-1 Gioco: termina lunghissima la risposta dell’americano. 40-15 Ace!! Il secondo del game, la palla viaggiava a 210 km/h a traiettoria esterna. 30-15 Va ancora fuori giricon il dritto, dopo aver riaperto lo ...