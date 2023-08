LIVE Sinner-De Minaur | 6-4 | 6-1 Finale ATP Toronto in DIRETTA | l’azzurro domina | celebra il primo 1000 e il best ranking!

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match 23.51è il secondo italiano a vincere il torneo canadese dopo Camila Giorgi, che trionfò due anni fa a Montreal. 23.50sfata così il taboo Master! Alla terzain un torneo di questa categoriaha conquistato iltitolo. 23.49 Ottavo titolo in carriera perin tre anni, a partire dal successo a Sofia 2020. Per l’altoatesino questo è la seconda vittoria di un torneo Atp in questa stagione dopo il 250 di Montpellier. 23.48 Grazie a questo titoloconsolida la quarta posizione nella Race to Torino, dove ora ha oltre 700 punti sul quinto classificato, Stefanos Tsitispas. 23.47ranking ...