LIVE Sinner-De Minaur | 6-4 | 2-1 Finale ATP Toronto in DIRETTA | l’azzurro conquista il primo set

Seconda 30-40 Sbaglia con il dritto De, con la palla che termina al centro della rete. 30-30si apre il campo con il dritto inside-out, ma spedisce in rete il lungolinea successivo. 15-30 Smorzata vincente per, che aveva prima allontanato l'avversario con grande profondità. 15-15 Cerca il rovescio lungolinea, ma la palla termina in rete. 0-15 Passante di rovescio lungolinea fantastico del. Fino ad oraha messo a segno 9 vincenti e 12 errori non forzati, mentre l'australiano è a 3 vincente e 4 gratuiti. 2-1 Gioco: Ace, il quarto della partita del. 40-0 Errore con il dritto per De ...

ATP Master 1000 Toronto Campo centrale, finale, orario di inizio 22:00(ITA) 6 2 de Minaur (AUS) 4 1 ...TORONTO (CANADA) - Jannikcontro Alex De Minaur . In palio il torneo Master di Toronto. Il tennista azzurro e l'australiano si sfidano nella tanto attesa finale del torneo canadese. Per l'azzurro si tratta della terza ...avanti di un set Parte subito forte l'altoatesino che guadagna il break immediatamente. L'australiano, però, non ci sta e recupera presto. Botta e risposta ancora tra il sesto e il settimo ...

LIVE Finale a Toronto Sinner-De Minaur 4-2. L'italiano torna avanti di un break La Gazzetta dello Sport

Jannik Sinner conquista la semifinale del Masters 1000 di Toronto sconfiggendo lo statunitense Tommy Paul con un doppio 6-4 e vola in finale.Partiamo dal piatto più succulento, la partita del giorno per noi italiani e non solo: la finale del singolare maschile al National Bank Open Presented by Rogers 2023, che vedrà confrontarsi per ...