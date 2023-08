LIVE Sinner-De Minaur | 2-0 Finale ATP Toronto in DIRETTA | subito break per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match Seconda… 30-40 Aceeee! Servizio imprendibile alla T per. 15-40 Fantastico rovescio lungolinea dell’australiano, che aveva trovato grande profondità nello scambio. Seconda 15-30 Prima pesante al centro perche dimezza lo svantaggio. 0-30 Fuori giri con il rovescio, il quale strappa leggermente il movimento di questo colpo. 0-15 Brutto errore perche spedisce in rete il dritto lungolinea dopo aver servito un’ottima prima ad uscire. 2-0: accelerazione di rovescio vincente per. Seconda 15-40 Va fuori giri con il dritto l’altoatesino, con la palla che scappa in lunghezza. 0-40 Risposta tra le stringhe delle scarpe per ...