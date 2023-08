LIVE Nuoto | Europei U23 in DIRETTA | Cerasuolo punta a un difficile bis nei 100 rana De Tullio al via negli 800 sl

(Di domenica 13 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.48: Ai 1000 Gose, Rieder, McKenna, Salin che ha un buon vantaggio su Lewis 19.47: 8’31?62 per Gose agli 800, poi Rieder, McKenna e Salin 19.44: Ai 600 Gose, Rieder, McKenna, Salin 19.41: Ai 400 Gose, Rieder, Salin 19.39. Ai 200 Gose, Rieder, McKenna, Salin 19.34: Dopo la premiazione c’è Giulia Salin al via della serie più veloce dei 1500 stile libero donne. Attenzione al 16’25?54 della tedesca Maertens fatto segnare in mattinata. Queste le protagoniste: 0 SRB CREVAR Anja 20/11/2000 1 IRL HODGINS Grace 05/03/2005 16:59.72 2 GBR LEWIS Fleur 03/12/2003 16:25.78 3 USA MCKENNA Paige S 17/04/2003 16:20.66 4 GER GOSE Isabel Marie 09/05/2002 16:04.98 5 GER RIEDER Celine 18/01/2001 16:12.69 6 ITA SALIN Giulia 01/11/2002 16:25.21 7 POL TARASIEWICZ Klaudia 17/02/2004 16:53.87 8 RSA COETZER Janie 25/07/2001 ...

LIVE Nuoto, Europei U23 in DIRETTA: Anita Bottazzo ci riprova nei 100 rana. Galossi al via nei 400 sl OA Sport

