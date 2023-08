LIVE Nuoto | Europei U23 in DIRETTA | bronzo per Giulia Salin nei 1500 sl! Attesa per Cerasuolo e De Tullio

(Di domenica 13 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.01: Tra poco i 200 dorso donne con al via: 0 FIN OURA Vilma 19/05/2001 2:17.98 1 FRA COUSSON Bertille 06/10/2002 2:15.34 2 IRL GODDEN Maria 31/08/2002 2:14.76 3 NED HOSPER Lotte 13/09/2002 2:13.19 4 USA STADDEN Isabelle N 09/07/2002 2:11.66 5 ISR BARZELAY Aviv 28/05/2002 2:12.74 6 ESP TONRATH NOLLGEN Estella 18/01/2007 2:14.47 7 HUN NYIRADI Reka 31/08/2004 2:14.84 8 DEN TABOR Schastine Skifter 18/02/2005 2:16.90 19.59: CONFERMIAMOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAA!!! Valgono solo i primi due tempi per paese e dunque l’azzurra chiude al terzo posto alle spalle di Gose e Rieder. Si tratta della quinta medaglia per l’Italia all’Europeo di Dublino 19.56: Facciamo un po’ di chiarezza. Vittoria e oro europeo per Isabel Gose con 16’02?89, secondo posto per la statunitense McKenna con grande rimonta ...

LIVE Nuoto, Europei U23 in DIRETTA: Simone Cerasuolo a caccia del bis nei 100 rana. Luca De Tullio punta al podio negli 800 sl OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il terzo giorno di gare in tv/streaming - Gli azzurri al via Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di Finali de ...Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Finali degli Europei U23 di nuoto a Dublino. Allo Sport Ireland National Aquatic Centre un day-2 nel quale le gare di interesse non ...